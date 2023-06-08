Медфак ПсковГУ примет более 100 абитуриентов на бюджетные места в этом году

11:20, 08 июня 2023, ПАИ

Более 100 абитуриентов сможет принять на бюджетной основе медицинский факультет ПсковГУ в этом году, сообщили ПАИ в вузе.

На программе «Лечебное дело» выделено 86 мест, «Медицинская кибернетика» - 19 мест. На платной основе факультет готов принять около 150 первокурсников. Стоимость обучения - 164 040 рублей в год.

Добавим, в прошлом году проходной балл для абитуриентов, поступающих на направление «Лечебное дело», составил 188. Для тех, кто подавал документы на «Медицинскую кибернетику», - 159.

Известно, что уже осенью этого года занятия медфака начнут проходить в новом учебно-лабораторном комплексе ПсковГУ, который построен рядом с Псковской областной инфекционной клинической больницей.

Напомним, что в Псковском государственном университете стартовала приемная кампания. Подать документы на поступление лично можно уже сейчас, при помощи единого портала госуслуг – с 20 июня. По результатам ЕГЭ заявления будут приниматься до 25 июля.

Исходной базой для планирования приемной кампании являются контрольные цифры приема, установленные университету, которые составили 920 мест (в 2021 году – 600 мест, в 2022 году – 773 места) очной формы обучения на программы бакалавриата и специалитета и 285 мест на программы СПО (в 2021 году – 240 мест, в 2022 году – 390 мест). В основном увеличение госзаказа произошло за счет роста числа мест на направления в сфере инженерных наук, экономики, права и управления.

В этом году ПсковГУ предлагает абитуриентам более 10 новых образовательных программ. В их числе - сетевая магистерская программа «Медицинское право», которая реализуется совместно с МГЮА имени О. Е. Кутафина.