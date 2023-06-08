Новый модульный ФАП появится в опочецкой деревне Глубокое в этом году

16:15, 08 июня 2023, ПАИ

Жительница Опочецкого района обратилась к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой оказать содействие в строительстве в деревне Глубокое нового фельдшерско-акушерского пункта. С заявительницей глава региона встретился по поручению президента России, к которому она ранее обратилась с этим вопросом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам опочанки, действующая площадка приёма пациентов очень тесная и не соответствует современным медицинским требованиям. Вместе с тем только в деревне Глубокое постоянно проживают более 300 жителей, из них 34 – дети. А в общей сложности ФАП обслуживает порядка 500 человек в 29 населённых пунктах, отметила она.

Глава региона сообщил заявительнице, что новый модульный ФАП построят в деревне уже в этом году по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области». Площадка под строительство уже выделена, контракт заключён.