Сквер у гостиницы «Рижская» в Пскове отремонтируют благодаря активности горожан
О победе сквера у гостиницы «Рижская» в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы со ссылкой на депутата по округу №8 Наталью Юрченко.
Она подчеркнула, что за этот проект проголосовали более 2,6 тысячи человек, что намного больше, чем у ближайшего соперника.
«Наша спортплощадка, к сожалению, проиграла. Но мы сейчас увидели, что можем победить, с сильным отрывом, с хорошим темпом. И в следующем году будем продолжать участие в голосовании за наши объекты. От всей души благодарю каждого, кто проголосовал, не остался равнодушным. Спасибо за волю к победе, нацеленность на результат, сплоченность и отзывчивость», - отметила депутат.
Также она поблагодарила за помощь волонтеров молодежного центра, старших по домам и своих помощников.
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