Сквер у гостиницы «Рижская» в Пскове отремонтируют благодаря активности горожан

17:08, 08 июня 2023, ПАИ

О победе сквера у гостиницы «Рижская» в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы со ссылкой на депутата по округу №8 Наталью Юрченко.

Она подчеркнула, что за этот проект проголосовали более 2,6 тысячи человек, что намного больше, чем у ближайшего соперника.



«Наша спортплощадка, к сожалению, проиграла. Но мы сейчас увидели, что можем победить, с сильным отрывом, с хорошим темпом. И в следующем году будем продолжать участие в голосовании за наши объекты. От всей души благодарю каждого, кто проголосовал, не остался равнодушным. Спасибо за волю к победе, нацеленность на результат, сплоченность и отзывчивость», - отметила депутат.



Также она поблагодарила за помощь волонтеров молодежного центра, старших по домам и своих помощников.