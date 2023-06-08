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Общество

Памятный знак установили возле военного комиссариата в Острове

Возле здания военного комиссариата в Острове установили памятный знак, сообщает газета «Островские вести». 

Фото: газета «Островские вести»

В преддверии 105-летия со дня образования военного комиссариата в городе Острове и Островском районе установлен памятный гранитный камень с табличкой, на которой выгравирована запись: «8 июня 1918 года был сформирован комиссариат г. Острова».

С 2009 года комиссариату присвоено название «Военный комиссариат г. Остров, Островского, Палкинского и Пыталовского районов Псковской области».

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