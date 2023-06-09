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Чем врач общей практики отличается от терапевта, рассказала Ирина Погребатько

Чем врач общей практики отличается от терапевта, рассказала врач общей практики, заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На фото Ирина Погребатько. Фото ПАИ.

«Врач общей практики выполняет примерно те же обязанности, что и терапевт: ведёт приём, открывает больничные листы, занимается вакцинацией и диспансеризацией. Но это врач более широкого спектра, он имеет знания и в кардиологии, и в гинекологии, и в эндокринологии. Фактически у него в кабинете, особенно на селе, – поликлиника в миниатюре», – уточнила Ирина Погребатько.

По её словам, после окончания медвуза будущие врачи общей практики проходят двухгодичное обучение в ординатуре. Первые врачи общей практики выпустились в России в 1994 году.

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