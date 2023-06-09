С какими симптомами обращаются псковичи к врачам общей практики, уточнила специалист

16:11, 09 июня 2023, ПАИ

С какими симптомами обращаются псковичи к врачам общей практики, уточнила заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Чаще всего к нам обращаются с температурой, повышенным давлением, с болями в сердце, в суставах, с головными болями и головокружениями. Мы ведём первоначальный осмотр – перед тем как отправить к узкому специалисту. Если случай несложный, то врач общей практики способен справиться сам, к врачам-специалистам отправляют только в непростых ситуациях», – рассказала Ирина Погребатько.

Она также отметила, что врач, который приходит к пациенту на дом, не обязан надевать бахилы или снимать обувь.