Что положить в отпускную аптечку, порекомендовали псковичам

17:29, 09 июня 2023, ПАИ

Что положить в отпускную аптечку, порекомендовала псковичам заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

С собой в дорогу нужно взять жаропонижающие, обезболивающие, антигистаминные препараты, спазмолитики от болей в животе, йод, зелёнку, хлоргексидин, перекись водорода, активированный уголь на случай отравления, бинт, вату.

Пациенты с хроническими заболеваниями должны иметь запас препаратов, которые принимают на постоянной основе, добавила Ирина Погребатько.