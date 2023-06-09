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Зарядка должна войти в привычку наряду с умыванием – псковский врач

Зарядка должна войти в привычку наряду с умыванием, подчеркнула заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото ПАИ

«Физическая активность – одна из составляющих здоровья. Обязательный минимум – утренняя зарядка. Она должна войти в привычку наряду с умыванием. Вообще физактивность должна длиться не менее 30-60 минут в день: можно, например, прогуляться с работы домой, сделать уборку, пройтись в магазин», – отметила Ирина Погребатько.

Питание должно быть сбалансированным, добавила врач. «Стоит ограничить животные жиры, лучше есть нежирное мясо и нежирные молочные продукты. Также я бы посоветовала ограничить булочки, сладости, газировку и есть больше растительной пищи», – подчеркнула гостья эфира.

Кроме того, по её словам, летом не стоит принимать витамины дополнительно, а осенью и зимой можно вводить поливитаминные комплексы. «Но самостоятельно себе назначать ничего не надо. То же касается и витамина D. Кстати, есть анализ на его количество в организме», – рассказала Ирина Погребатько.

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