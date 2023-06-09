50% пациентов врача общей практики в Псковской области имеют проблемы с лишним весом

17:42, 09 июня 2023, ПАИ

50 % пациентов врача общей практики в Псковской области имеют проблемы с лишним весом, рассказала заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Недостаток веса встречается гораздо реже и в основном у подростков. Приходится зачастую подбирать слова, чтобы сказать пациенту о необходимости следить за весом», – призналась Ирина Погребатько.

Специалист также добавила, что курение вредно в любых количествах: и активное, и пассивное. «Насчёт алкоголя: допускается небольшое количество некрепких напитков», – отметила Ирина Погребатько.

В заключение Ирина Погребатько посоветовала иметь тонометр для измерения давления в каждой семье. «Гипертония коварна тем, что может быть незаметной для человека. Даже если вы хорошо переносите высокое давление – это не является нормой», – предупредила врач.