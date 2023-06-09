Псковичка выступит в финале вокального конкурса «Звезда»

19:33, 09 июня 2023, ПАИ

Псковичка Анастасия Куклина примет участие в финале Всероссийского вокального конкурса «Звезда-2023». На конкурсе она представит Псковскую область. Об этом сообщает группа «Русские узоры» в соцсети «ВКонтакте».

Анастасия Куклина стала одной из 22 финалистов, которых отобрали из большого числа представителей из 89 регионов России. Финал конкурса зрители телеканала «Звезда» смогут посмотреть 10 и 11 июня в 19:45.

Как обещают организаторы, в эфире прозвучат премьерные песни, написанные известными авторами специально для конкурса, песни собственного сочинения, созданные при поддержке продюсеров проекта.

Победитель проекта получит главный приз – миллион рублей, а один из финалистов будет отмечен специальной наградой – ротацией на «Дорожном радио».

Посмотреть видео с Анастасией Куклиной можно на сайте организатора.