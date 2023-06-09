Два человека погибли в массовой аварии с участием автобуса в Башкирии

20:05, 09 июня 2023, ПАИ

Два человека погибли в результате столкновения трёх автомобилей и автобуса в Башкирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Республике Башкортостан.

По данным ведомства, на автодороге Уфа – Янаул в районе города Благовещенска 66-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автобусом НефАЗ. От удара двигатель иномарки вырвало и отбросило в сторону двух легковушек, следовавших позади.

«В результате аварии погибли водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля Skoda. В момент происшествия в салоне автобуса находилось 20 человек, никто из них не пострадал», – говорится в сообщении башкирской полиции.

