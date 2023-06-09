Два человека погибли в массовой аварии с участием автобуса в Башкирии
Два человека погибли в результате столкновения трёх автомобилей и автобуса в Башкирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Республике Башкортостан.
По данным ведомства, на автодороге Уфа – Янаул в районе города Благовещенска 66-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автобусом НефАЗ. От удара двигатель иномарки вырвало и отбросило в сторону двух легковушек, следовавших позади.
«В результате аварии погибли водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля Skoda. В момент происшествия в салоне автобуса находилось 20 человек, никто из них не пострадал», – говорится в сообщении башкирской полиции.
Псковского предпринимателя оштрафовали за использование товарных знаков «Союзмультфильма»
Стоки от автомойки на улице Кузбасской Дивизии в три раза превышают норму по нефтепродуктам