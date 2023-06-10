О потерях 1009-го мотострелкового полка на границе в Белгородской области рассказал Михаил Ведерников

11:15, 10 июня 2023, ПАИ

О потерях 1009-го мотострелкового полка на границе в Белгородской области рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении к жителям региона «Своих не бросаем».

«Одной из главных тем последних недель стали боестолкновения на территории Белгородской области. Ситуация там непростая. Как подсчитали эксперты, по интенсивности обстрелов на прошлой неделе Белгородчина обогнала Донецкую область: по ней было нанесено более трёх тысяч ударов. Шебекино, Грайворон, Новая Таволжанка и другие – названия многих пострадавших белгородских населённых пунктов сейчас на слуху у всей страны», – отметил губернатор.

Некоторые из них находятся в зоне ответственности в том числе и тех соединений, в которых служат мобилизованные из Псковской области, в частности подразделений 1009-го мотострелкового полка.

«Были серьёзные обстрелы. Были залёты диверсантов. Сейчас украинская сторона делает вид, что в составе ДРГ на территории Белгородской области действовала только вырусь из предательских неонацистских корпусов. Это не соответствует действительности. Да и не могли бы такие соединения организовать подобную вылазку. Там был и спецназ. Опытный. Обстрелянный. Прошедший не одно сражение. Именно их и встретили наши мобилизованные. У нас есть информация о погибших. Слава богу, цифры совсем небольшие. Есть данные о раненых и попавших в плен. По понятным причинам цифры не называю», – объяснил Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор сообщил о гибели командира полка полковника Владимира Кузнецова, который принял удар на месте со своими подчинёнными: «Знал его лично. Выражаю искренние соболезнования родным и близким».

«Получал отдельные сообщения от родственников тех, кто служит в 1009-м полку. Более того, мне звонили и руководители предприятий, с которых были мобилизованы наши мужчины. Все просили разобраться с ситуацией, принять возможные меры, дать какую-то достоверную информацию о произошедшем. За две недели ситуация в приграничной зоне Белгородской области намного спокойнее не стала. В силу постоянных обстрелов плохие новости оттуда ещё могут приходить. Но, насколько я знаю, туда уже подтянулись подкрепления, в том числе усилена артподдержка. Наши мобилизованные получили помощь. Это принципиально важно», – подытожил Михаил Ведерников.