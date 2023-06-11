Феодосья Колосятница наступила по народному календарю

11:09, 11 июня 2023, ПАИ

11 июня православная церковь отмечает память преподобной девы Феодосии Константинопольской, сообщает calend.ru.

На Феодосью (Феодосию) начинает колоситься рожь и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок. Считали: «Колосится рожь — много грибов найдёшь, а если знойный июнь — на колосовики плюнь». Про рожь также говорили: «Две недели заленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает». По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу — будет низкая цена хлебу, если с середины — средняя, а если сверху — высокая.

Люди придерживались разных поверий в этот день. Например, когда зацветала рожь, холсты белить было нельзя. Детям же запрещали скакать на досках — простейшем виде качелей. Говорили, что земля в это время «тяжела» и если по ней прыгать, то это нанесёт ей вред. Вместо этого ребятня пела особые песни: «Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка-рожь, встала бы стеной сплошь».

С Феодосьи начинали кормить скотину печёными сочнями и хлебными баранками, чтобы она больше плодилась, а приплод был сильным и здоровым.