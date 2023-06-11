В Идрице школьники помогают плести маскировочные сети для российских бойцов

11:33, 11 июня 2023, ПАИ

Дети, которые посещают школьный лагерь в Идрице, помогают плести маскировочные сети для российских бойцов, участвующих в СВО. Об этом сообщает газета «Призыв».

В газете отметили, что дети проводят время с пользой для себя и для военнослужащих, помогая взрослым в плетении маскировочных сетей.

«Спасибо большое руководителям Идрицкой школы, а также родителям за воспитание трудолюбивых детей», – поблагодарила редакция газеты «Призыв».