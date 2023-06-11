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Общество

Из украинского плена освободили 94 российских военнослужащих

Из украинского плена удалось освободить 94 российских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

Самолетами военно-транспортной авиации их доставят в Москву для лечения и реабилитации. Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 6 мая. Тогда Министерство обороны сообщило об освобождении троих российских летчиков.
 

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