Жители Новоржева получили памятные награды во время празднования Дня России

20:30, 12 июня 2023, ПАИ

В связи с празднованием Дня России за активную патриотическую и военно-патриотическую работу трое жителей Новоржева удостоились наград во время концерта в Летнем парке, сообщает газета «Земля Новоржевская».

На основании приказа региональной общественной организации содействия ветеранам десантных войск «Союз десантников Псковской области» за военно-патриотическое воспитание молодёжи, гражданскую позицию, бескорыстное участие в благотворительной помощи и активную поддержку военнослужащих – участников специальной военной операции памятным знаком «За верность десантному братству» награждён Константин Беликов.

Ему вручили памятный знак и благодарственное письмо главы района.

«Служу Отечеству!» – произнёс Константин Беликов, получив награду.

Памятным знаком «Маргелов» за активную военно-патриотическую работу и благодарственным письмом главы Новоржевского района награждён Борис Карпов.

Памятный знак «Патриот России» и благодарственное письмо главы Новоржевского района за активную патриотическую работу вручены Михаилу Голубкову.

Праздничную программу продолжили самодеятельные артисты. Свои творческие номера дарили зрителям народный ансамбль «Новоржевские скобари», вокальная группа «Ивушки» (Стехновский СДК), дуэт Юлии Григорьевой и Натальи Кузьминой, солисты Маргарита Самушенкова, Ольга Васильева, Анатолий Афанасьев, Наталья Барихновская, Татьяна Бузулева, дуэт Татьяны и Александра Кривомазовых, танцевальный дуэт из Пушкинских Гор «Надежда».

Зрители тепло встречали артистов, поддерживали их аплодисментами и криками «браво». Концерт завершился, но новоржевцы не спешились расходиться по домам, фотографировались, подходили к торговым палаткам, ждали детей и внуков у аттракционов.