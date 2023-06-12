Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Новоржева получили памятные награды во время празднования Дня России

В связи с празднованием Дня России за активную патриотическую и военно-патриотическую работу трое жителей Новоржева удостоились наград во время концерта в Летнем парке, сообщает газета «Земля Новоржевская».

Фото газеты «Земля Новоржевская»

На основании приказа региональной общественной организации содействия ветеранам десантных войск «Союз десантников Псковской области» за военно-патриотическое воспитание молодёжи, гражданскую позицию, бескорыстное участие в благотворительной помощи и активную поддержку военнослужащих – участников специальной военной операции памятным знаком «За верность десантному братству» награждён Константин Беликов.

Ему вручили памятный знак и благодарственное письмо главы района.

«Служу Отечеству!» – произнёс Константин Беликов, получив награду.

Памятным знаком «Маргелов» за активную военно-патриотическую работу и благодарственным письмом главы Новоржевского района награждён Борис Карпов.

Памятный знак «Патриот России» и благодарственное письмо главы Новоржевского района за активную патриотическую работу вручены Михаилу Голубкову.

Праздничную программу продолжили самодеятельные артисты. Свои творческие номера дарили зрителям народный ансамбль «Новоржевские скобари», вокальная группа «Ивушки» (Стехновский СДК), дуэт Юлии Григорьевой и Натальи Кузьминой, солисты Маргарита Самушенкова, Ольга Васильева, Анатолий Афанасьев, Наталья Барихновская, Татьяна Бузулева, дуэт Татьяны и Александра Кривомазовых, танцевальный дуэт из Пушкинских Гор «Надежда».

Зрители тепло встречали артистов, поддерживали их аплодисментами и криками «браво». Концерт завершился, но новоржевцы не спешились расходиться по домам, фотографировались, подходили к торговым палаткам, ждали детей и внуков у аттракционов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 июня 2023

Паспорта вручили подросткам в Невельском районе

12 июня 2023

ВИДЕО. Музыкальный фонтан в дендропарке Пскова
12 июня 2023

Творческую победу одержали пустошкинские вокалисты на «Фестивале талантов – 2023»
12 июня 2023

Жители Новоржева получили памятные награды во время празднования Дня России

12 июня 2023

Казаки Струго-Красненского района приняли участие в «Казачьем разгуляе»
12 июня 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. День России в Пскове по-казачьи
12 июня 2023

Два человека госпитализированы в результате ДТП в Гдовском районе
12 июня 2023

Вальс Шостаковича прозвучал над Гдовской крепостью

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...