Псковичи принимают участие во всероссийском патриотическом форуме в Москве
Делегация от Псковской области принимает участие во всероссийском патриотическом форуме в Москве. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.
В состав псковской делегации вошли шесть человек, среди них руководитель делегации Светлана Ибрагимова, а также Екатерина Исакова, Инна Минина, Татьяна Пчёлина, Мария Минакова и Полина Политаева.
Участников ожидают тематические панельные дискуссии, работа на интерактивных площадках «Музея Победы», участие в квестах, экскурсии, посещение выставочных площадок, семинары и практические сессии, по результатам которых будут сформированы предложения в Стратегию реализации молодёжной политики в РФ на период до 2030 года.
В рамках форума также прошла церемония передачи солдатского медальона красноармейца Фадея Архипова, который погиб в боях за Куньинский район. Боец был найден в мае 2023 года великолукским поисковым отрядом «Штурм». Передачу медальона правнучке красноармейца осуществила руководитель ПО ВППОО «След пантеры» Анна Шуняева.
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