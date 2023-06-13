Псковичи принимают участие во всероссийском патриотическом форуме в Москве

17:21, 13 июня 2023, ПАИ

Делегация от Псковской области принимает участие во всероссийском патриотическом форуме в Москве. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

В состав псковской делегации вошли шесть человек, среди них руководитель делегации Светлана Ибрагимова, а также Екатерина Исакова, Инна Минина, Татьяна Пчёлина, Мария Минакова и Полина Политаева.

Участников ожидают тематические панельные дискуссии, работа на интерактивных площадках «Музея Победы», участие в квестах, экскурсии, посещение выставочных площадок, семинары и практические сессии, по результатам которых будут сформированы предложения в Стратегию реализации молодёжной политики в РФ на период до 2030 года.

В рамках форума также прошла церемония передачи солдатского медальона красноармейца Фадея Архипова, который погиб в боях за Куньинский район. Боец был найден в мае 2023 года великолукским поисковым отрядом «Штурм». Передачу медальона правнучке красноармейца осуществила руководитель ПО ВППОО «След пантеры» Анна Шуняева.

