Соревнования по пляжному волейболу завершились в Пскове

20:45, 13 июня 2023, ПАИ

В Пскове завершились соревнования по пляжному волейболу на кубок Александра Невского, посвящённые 100-летию волейбола в России. Об этом сообщил телеграм-канал «Администрация города Пскова».



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова

















В соревнованиях приняли участие 84 команды. Возрастной диапазон спортсменов – от 10 до 65 лет. Участники из Пскова, Санкт-Петербурга, Себежского, Псковского, Пустошкинского районов боролись за победу в 10 номинациях.

По итогам соревнований команды из Пскова завоевали 20 призовых мест, в том числе шесть золотых, семь серебряных и семь бронзовых медалей.