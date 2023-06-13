Соревнования по пляжному волейболу завершились в Пскове
В Пскове завершились соревнования по пляжному волейболу на кубок Александра Невского, посвящённые 100-летию волейбола в России. Об этом сообщил телеграм-канал «Администрация города Пскова».
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Фото: Администрация города Пскова
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Фото: Администрация города Пскова
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Фото: Администрация города Пскова
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Фото: Администрация города Пскова
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Фото: Администрация города Пскова
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Фото: Администрация города Пскова
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Фото: Администрация города Пскова
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Фото: Администрация города Пскова
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Фото: Администрация города Пскова
В соревнованиях приняли участие 84 команды. Возрастной диапазон спортсменов – от 10 до 65 лет. Участники из Пскова, Санкт-Петербурга, Себежского, Псковского, Пустошкинского районов боролись за победу в 10 номинациях.
По итогам соревнований команды из Пскова завоевали 20 призовых мест, в том числе шесть золотых, семь серебряных и семь бронзовых медалей.
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