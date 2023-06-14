Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковское отделение Красного Креста проводит конкурсы в честь Дня донора

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста проводит акцию в честь Всемирного дня донора. Организация подготовила для жителей Пскова ряд мероприятий, которые будут проходить в городе с 13 по 16 июня включительно. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении.

 

Первый конкурс - «Геокешинг». На трёх зданиях в городе Пскове размещены задания. Первая точка, с которой нужно будет начать путешествие, - Псковское региональное отделение Российского Красного Креста. Найдя задание, необходимо сделать с ним селфи и вместе с правильным ответом отправить в сообщения группы в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/moprorkk. Внизу таблички будут указаны координаты следующей точки. Итоги подведут 14 июня в 17.00 на точке №4.

Второй конкурс - «Челлендж». Для участия необходимо подписаться на группу Красного Креста Псковской области в соцсети «ВКонтакте», приехать на станцию переливания крови по адресу Интернациональный переулок, 4. «Нужно сделать селфи или снять короткое видео о том, как вы сдаёте кровь, и выложить в нашей группе в «ВКонтакте», на это даётся 4 дня, то есть с 13 по 16 июня включительно. 19 июня мы определим трех победителей среди участников, кто соберёт больше лайков», - рассказали в Красном Кресте.

Победителей ждут ценные призы. Также на станции переливания крови в Пскове с 13 по 16 июня каждый участник после донации получит сладкие подарки, а также сувениры от Псковского регионального отделения Российского Красного Креста. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 июня 2023

Развитие внутреннего туризма включено в народную программу «Единой России»
14 июня 2023

Соревнования по ловле рыбы пройдут в Пскове
14 июня 2023

Особый противопожарный режим ввели в Псковской области
14 июня 2023

+28 градусов ожидается сегодня в Пскове
14 июня 2023

ВИДЕО. Соревнования по пляжному волейболу в Пскове
14 июня 2023

ВИДЕО. Впечатления гостей Всероссийского хорового фестиваля в Пскове
13 июня 2023

ВИДЕО. Как прошёл фестиваль «На страже мира» в Гдове
13 июня 2023

ФОТОФАКТ. Пилоты в Великих Луках соревнуются второй день


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...