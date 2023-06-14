Псковское отделение Красного Креста проводит конкурсы в честь Дня донора

15:20, 13 июня 2023, ПАИ

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста проводит акцию в честь Всемирного дня донора. Организация подготовила для жителей Пскова ряд мероприятий, которые будут проходить в городе с 13 по 16 июня включительно. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении.

Первый конкурс - «Геокешинг». На трёх зданиях в городе Пскове размещены задания. Первая точка, с которой нужно будет начать путешествие, - Псковское региональное отделение Российского Красного Креста. Найдя задание, необходимо сделать с ним селфи и вместе с правильным ответом отправить в сообщения группы в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/moprorkk. Внизу таблички будут указаны координаты следующей точки. Итоги подведут 14 июня в 17.00 на точке №4.

Второй конкурс - «Челлендж». Для участия необходимо подписаться на группу Красного Креста Псковской области в соцсети «ВКонтакте», приехать на станцию переливания крови по адресу Интернациональный переулок, 4. «Нужно сделать селфи или снять короткое видео о том, как вы сдаёте кровь, и выложить в нашей группе в «ВКонтакте», на это даётся 4 дня, то есть с 13 по 16 июня включительно. 19 июня мы определим трех победителей среди участников, кто соберёт больше лайков», - рассказали в Красном Кресте.

Победителей ждут ценные призы. Также на станции переливания крови в Пскове с 13 по 16 июня каждый участник после донации получит сладкие подарки, а также сувениры от Псковского регионального отделения Российского Красного Креста.