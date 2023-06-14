Развитие Псковской областной инфекционной больницы обсуждают в медиацентре правительства региона

13:04, 14 июня 2023, ПАИ

Пресс-конференция ко Дню медицинского работника, посвящённая развитию Псковской областной инфекционной клинической больницы, проходит в медиацентре правительства Псковской области сегодня, 14 июня.

Как за почти три года работы показал себя современный многофункциональный медицинский центр, чем ковид-центр занимается без ковида и ушёл ли на самом деле ковид, на что влияют больничные социологические опросы, какие цели и задачи на перспективу ставит себе медучреждение?

Об этом и многом другом поговорим с главным врачом Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасией Повторейко.