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Общество

Пскович понесет наказание за открытое похищение бутылки пива

Отбывать наказание в виде исправительных работ будет пскович открыто похитивший бутылку пива из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Работниками прокуратуры Псковского района поддержано государственное обвинение в отношении 38-летнего псковича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).

В судебном заседании установлено, что вечером 1 февраля 2023 года злоумышленник, находясь в магазине «ЛИТ.RA», расположенном в доме № 12 по улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района, взял банку пива «Пиво Индра» емкостью 3 литра, стоимостью 700 рублей и, не оплатив  товар, пошел к выходу. Продавцу пскович сказал, что оплатит его потом. Продавец не согласная с таким развитием событий побежала за мужчиной, но тот убежал от нее. 

По результатам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (явки с повинной, добровольного возмещения ущерба) и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств,назначил виновному наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием заработка в размере 5 % в доход государства.

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