Сумма инвестиций в ОЭЗ «Моглино» составила более 28 миллиардов рублей

20:56, 14 июня 2023, ПАИ

Объём частных инвестиций в проекты резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» в Псковской области за последние четыре года увеличился более чем в 1,5 раза, достигнув отметки 28,5 млрд рублей, сообщил ТАСС губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Петербургском международном экономическом форуме.

«У нас 16 резидентов с общим объёмом инвестиций порядка 28,5 млрд рублей. Индивидуальное сопровождение: у всех крупных инвесторов есть мой мобильный телефон. В любое время они звонят, и в случае необходимости я подключаюсь, для того чтобы решать оперативно их вопросы», — сказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что к резидентам предъявляются «достаточно жёсткие» требования.

«Если люди зашли и не могут в течение оговорённых сроков реализовать свой проект, мы настаиваем на том, чтобы они зону покидали, место чужое не занимали. Такие тоже есть. Есть те, кто ушли в связи со своими какими-то внутренними проблемами. Есть те, кто не справились с вызовом, сейчас связанным с изменением логистики, сложным поиском отдельных комплектующих», — пояснил губернатор.

По его словам, якорный резидент ОЭЗ «Моглино» в ближайшее время намерен приступить к реализации второй очереди своего инвестиционного проекта. «Очень крупный проект, порядка 30 млрд рублей. И мы, наверное, приоритет всё-таки будем отдавать этому инвестору, потому что из этих пластиковых ПЭТ-гранул более 300 наименований различной продукции можно производить. И это очень привлекательно для потенциальных инвесторов, которые могут составить промышленную кооперацию», — сказал Ведерников.