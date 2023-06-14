Товарооборот между Псковской областью и Белоруссией вырос в четыре раза

21:13, 14 июня 2023, ПАИ

Товарооборот между Псковской областью и регионами Белоруссии за первые три месяца 2023 года увеличился на четверть, за прошлый год этот показатель достиг 11,5 млрд рублей. Этого удалось достичь за счёт реализации совместных проектов, в том числе в электросетевом комплексе, сообщил ТАСС губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Михаил Ведерников уточнил, что среди основных направлений экономического сотрудничества — совместные проекты в энергосетевом комплексе.

«Наша продукция импортируется в Республику Беларус: комплектующие к электродвигателям для БелАЗов, для тракторного завода. Мы от них получаем молочную продукцию, отдельные вещи для машиностроения, транспорта, у них очень хорошие автобусы. Мы большую партию МАЗов закупили именно у них. Мы довольны: они качественные и долго служат», — пояснил губернатор.

По его словам, Псковская область сотрудничает с Белоруссией в большинстве сфер, в их числе туризм, высшее образование, культура и патриотическое воспитание молодёжи.

«По сути, прошло полгода — у нас уже гораздо больше проектов, чем в прошлом году. В прошлом году с большим успехом прошли Дни Витебской области в Пскове. Люди до сих пор подходят, спрашивают, когда ещё наши белорусские друзья приедут. В этом году у нас будет серьёзное масштабное мероприятие в Витебске: и культурная, и деловая программа», — отметил глава региона.