Куда обращаться в случае проблем на садовом участке, рассказали псковичам

21:45, 14 июня 2023, ПАИ

Куда обращаться псковичам, если у них возникли проблемы на садовом участке, объяснила председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Ирина Еремкина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Для решения насущных проблем, касающихся, например, содержания и ремонта дорог, продления автобусных сообщений, вывоза ТКО, член садоводства может обратиться в региональное отделение Союза садоводов России. Мы планируем создать общественную приёмную, где любой садовод сможет получить рекомендации от председателя садоводческого товарищества, бесплатную консультацию юриста», — отметила гостья эфира.

По её словам, организация намерена оказывать поддержку садоводам как на местном, так и на федеральном уровне.

«Серьёзной проблемой стало недопонимание между садоводческим товариществом и администрацией. Поэтому мы будем вести объединённую работу с региональным правительством, районными и городскими администрациями. Мы заинтересованы, чтобы наши садоводства не давили, а позволяли им развиваться», — подчеркнула Ирина Еремкина.