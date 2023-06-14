Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Куда обращаться в случае проблем на садовом участке, рассказали псковичам

Куда обращаться псковичам, если у них возникли проблемы на садовом участке, объяснила председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Ирина Еремкина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

На фото Ирина Еремкина. Фото: ПАИ

«Для решения насущных проблем, касающихся, например, содержания и ремонта дорог, продления автобусных сообщений, вывоза ТКО, член садоводства может обратиться в региональное отделение Союза садоводов России. Мы планируем создать общественную приёмную, где любой садовод сможет получить рекомендации от председателя садоводческого товарищества, бесплатную консультацию юриста», — отметила гостья эфира.

По её словам, организация намерена оказывать поддержку садоводам как на местном, так и на федеральном уровне.

«Серьёзной проблемой стало недопонимание между садоводческим товариществом и администрацией. Поэтому мы будем вести объединённую работу с региональным правительством, районными и городскими администрациями. Мы заинтересованы, чтобы наши садоводства не давили, а позволяли им развиваться», — подчеркнула Ирина Еремкина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 июня 2023

Изменения в законодательстве в отношении СНТ оценила Ирина Еремкина
14 июня 2023

Что показать детям на ярмарке «Виноград», рассказали гостям и жителям Пскова
14 июня 2023

Дмитрий Шахов: Общественные наблюдатели обеспечивают суточный контроль за выборами

14 июня 2023

Мы будем активно противодействовать на выборах «чёрным наблюдателям» – Илья Стрелков
14 июня 2023

Сумма инвестиций в ОЭЗ «Моглино» составила более 28 миллиардов рублей

14 июня 2023

На Талабские острова доставили мощный генератор для работы Россетей

14 июня 2023

Островские школьники приняли участие в первой смене «Содружество Орлят России»
14 июня 2023

Псковский облсовпроф подвёл итоги: три года плодотворной работы

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...