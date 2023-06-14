Изменения в законодательстве в отношении СНТ оценила Ирина Еремкина

21:51, 14 июня 2023, ПАИ

Изменения в профильном законодательстве, которые в 2022 году внесло Правительство РФ, оценила председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Ирина Еремкина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Эти дополнения во многом положительны. Если раньше решение о вступлении в члены садоводства принимали на общем собрании, то теперь такие вопросы решают члены правления. Одним из противоречивых моментов стала возможность заочного собрания. Не по всем вопросам можно проголосовать удалённо. Но с другой стороны это всё же экономия средств и времени», – отметила гостья студии.

Ирина Еремкина уверена, что внутренние проблемы каждого СНТ легче решить, если у председателя товарищества есть группа в социальных сетях.

«Я надеюсь, что уже через год-два у всех членов садоводческих товариществ появиться возможность обратиться за поддержкой через единую платформу», – подытожила председатель регионального отделения Союза садоводов России.