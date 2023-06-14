Приобретение в Псковской области участков для ведения садоводства остаётся востребованным – эксперт

21:58, 14 июня 2023, ПАИ

Приобретение участков на территории садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) остаётся востребованным. Об этом заявила председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Ирина Еремкина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Потребность выращивать собственные культуры сохраняется. Кроме того, садоводство молодеет. Многие участки на территории СНТ покупают псковичи от 30 до 50 лет», — подчеркнула гостья программы.

Кроме того, Ирина Еремкина считает, что предоставление участков с видами пользования «для ведения личного подсобного хозяйства» и «для ведения садоводства» многодетным семьям стало хорошим решением проблемы заброшенных земель общего пользования.

«Многие участки имеют в своём распоряжении территорию в основном в пять – семь соток. Будет ли интересно многодетным мамам иметь такой маленький надел? Но есть и заброшенные земли общего пользования. Может быть, будут отказы в пользу многодетных семей. Также есть председатели садоводств с большими наделами, которые стараются привлечь как можно больше садоводов», — отметила председатель регионального отделения Союза садоводов России.