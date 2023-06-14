Продукцию завода «Титан-Полимер» представили на Петербургском международном экономическом форуме

22:21, 14 июня 2023, ПАИ

Продукцию завода «Титан-Полимер» представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), сообщили в группе «Псковский завод «Титан-Полимер» в соцсети «ВКонтакте».

Произведённые предприятием БОПЭТ-плёнки представлены на стенде Псковской области в виде инсталляции.

Полутораметровый бумажный стаканчик и питьевые трубочки из произведённой в Моглино плёнки, прозрачной и металлизированной, толщиной 35 и 50 мкм — питьевое направление наглядной продукции выбрано неслучайно, поскольку БОПЭТ-плёнка активно применяется в пищевой промышленности.

Группа компаний «Титан» традиционно принимает активное участие в одном из важнейших экономических событий России. В насыщенной программе форуме значатся дискуссии, мастер-классы, деловые встречи с партнёрами и коллегами, презентация новых проектов ГК «Титан». Планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве, в том числе с Министерством промышленности и торговли.

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