Ограду Лазаревской церкви восстанавливают в Псково-Печерском монастыре

12:11, 15 июня 2023, ПАИ

Ограду Лазаревской церкви восстанавливают в Псково-Печерском монастыре, сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

Историческая ограда воссоздается по проекту реставрации объекта культурного наследия федерального значения, согласованному в 2022 году. Работы ведутся по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области». Осуществляется авторский надзор. Автор проекта реставрации - архитектор Михаил Фриновский.