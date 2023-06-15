Ограду Лазаревской церкви восстанавливают в Псково-Печерском монастыре
Ограду Лазаревской церкви восстанавливают в Псково-Печерском монастыре, сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».
Историческая ограда воссоздается по проекту реставрации объекта культурного наследия федерального значения, согласованному в 2022 году. Работы ведутся по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области». Осуществляется авторский надзор. Автор проекта реставрации - архитектор Михаил Фриновский.
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