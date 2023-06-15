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Культура

Турист из Франции остался в восторге от Псковского музея

В Псковском музее-заповеднике побывал турист Кристиан Грижалво из французского городка Виши. Он был так впечатлен увиденным, что оставил большой восторженный комментарий на страницах книги отзывов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«Спасибо за эту великолепную выставку, которая погружает нас в сердце христианского мира и прославление общечеловеческих ценностей, величайшим защитником которых всегда был русский народ, а сегодня более чем когда-либо (точно как сформулировал мысль один монах, объявивший Москву третьим Римом), – пишет Кристиан Грижалво. – Я также хотел бы выразить огромную благодарность руководству Псковского музея, особенно за великолепную реставрацию Поганкиных палат, реставрацию в соответствии с доктриной современной археологии».

Полный текст отзыва можно увидеть на изображении ниже. Сопровождала гостя экскурсовод Татьяна Гущина, которая провела посетителя по залам объектов музейного квартала и смогла заинтересовать его историей Пскова.

«Благодарим всех посетителей музея, которые оставляют комментарии в книгах отзывов на музейных объектах, а также в сервисах Яндекса или Google. Это помогает музейщикам совершенствовать свою работу, организовывать экскурсионную и экспозиционно-выставочную работу таким образом, чтобы каждый посетитель смог проникнуться любовью к Псковской земле и ее бесценному наследию», - отметили в музее.

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