Образовательное учреждение в Красногородске заплатит штраф за нарушение законодательства

19:46, 15 июня 2023, ПАИ

Пыталовский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 19.20 КоАП РФ, в отношении Красногородской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что образовательное учреждение в марте 2023 года при осуществлении перевозки пассажиров для собственных нужд нарушило условия специального разрешения (лицензии), а именно: для перевозки пассажиров использовался автобус ГАЗ-32212, не оснащённый аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Юридическому лицу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей.

Отмечается, что при назначении наказания суд исходил из соблюдения принципов справедливости и соразмерности наказания содеянному, учёл исключительные обстоятельства, связанные с имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица.

Наказание судом назначено в размере половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного частью 3 статьи 19.20 КоАП РФ.

Постановление в законную силу пока не вступило.