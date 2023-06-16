Водитель трактора пострадал в результате ДТП в Себежском районе

00:17, 16 июня 2023, ПАИ

В Себежском районе между деревнями Сутоки и Старицы 42-летний водитель технически непригодного трактора не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал водитель. Он госпитализирован в медучреждение для осмотра. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.