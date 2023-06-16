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Общество

Ирина Цуканова стала гостьей программы на «Серебряном дожде»

Заведующая женской консультацией Псковского перинатального центра Ирина Цуканова стала гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Темы для обсуждения:

– Гинеколог и посмотрю. Как псковички относятся к своему женскому здоровью?

– Периодика – наше всё. Как часто нужно посещать гинеколога, если ничего не беспокоит?

– Как коронавирус повлиял на гинекологическое здоровье женщин?

– Подростки и противозачаточные таблетки: за или против?

– Поколение ЭКО. Репродуктивная история женского пола.

– Пластическая хирургия ниже пояса. Мнение специалиста.

– Мысль залетела. Какая статистика по абортам в регионе?

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