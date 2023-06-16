Ирина Цуканова стала гостьей программы на «Серебряном дожде»
Заведующая женской консультацией Псковского перинатального центра Ирина Цуканова стала гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Темы для обсуждения:
– Гинеколог и посмотрю. Как псковички относятся к своему женскому здоровью?
– Периодика – наше всё. Как часто нужно посещать гинеколога, если ничего не беспокоит?
– Как коронавирус повлиял на гинекологическое здоровье женщин?
– Подростки и противозачаточные таблетки: за или против?
– Поколение ЭКО. Репродуктивная история женского пола.
– Пластическая хирургия ниже пояса. Мнение специалиста.
– Мысль залетела. Какая статистика по абортам в регионе?
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