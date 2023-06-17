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Общество

Количество абортов в Псковской области снизилось в четыре раза

В четыре раза уменьшилось количество абортов в Псковской области с 2000 по 2022 год. Об этом сообщила заведующая женской консультацией Псковского перинатального центра Ирина Цуканова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото ПАИ

«Нельзя не отметить положительную статистику. Так, в 2000 году в Псковской области было проведено более 12 тысяч абортов, а в 2022 году – около трёх тысяч. Количество абортов уменьшилось в четыре раза. Это очень хорошая тенденция, это результат огромной работы», – отметила специалист.

По словам Ирины Цукановой, уменьшение количества абортов – одна из важнейших задач в стране. Так, в прошлом году в России насчитывалось 400 тысяч случаев абортов.

«Есть с чем работать, все озадачены, все обеспокоены. Мы используем все силы и возможности для того, чтобы пациентка сделала выбор в пользу родов. Многое удаётся благодаря совместной работе с психологами – 10-15 % пациенток принимают правильное решение и оставляют ребёнка. Мы гордимся результатами в Псковской области и продолжим работу в этом направлении», – подчеркнула гостья эфира.

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