Специалист развеяла миф об опасности контрацептивных препаратов для подростков

12:48, 17 июня 2023, ПАИ

Миф об опасности контрацептивных препаратов для подростков развеяла заведующая женской консультацией Псковского перинатального центра Ирина Цуканова в ходе эфира программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Если на момент назначения контрацептива у девушки есть установившийся регулярный менструальный цикл, если девушка здорова, то назначение контрацептива не будет иметь вредных последствий и нарушений здоровья», – отметила она.

Специалист подчеркнула, что каждый женский организм индивидуален, и выбор препарата – удел специалиста.

«Контрацепция – это нормально. Если девушка живёт половой жизнью и не планирует беременность, то ей обязательно нужна контрацепция. Но принимать препараты нужно только под контролем специалистов. Тогда нет смысла боятся последствий для своего здоровья» – отметила Ирина Цуканова.

По её словам, на сегодняшний день сфера контрацептивов прогрессирует и меняется. Современные препараты имеют минимальный риск побочных эффектов, и множество неконтрацептивных положительных эффектов для организма.

«Контрацептивы могут быть достойным выходом в лечении проблемной кожи, легко справляются с предменструальными симптомами и болезненной менструацией» – заключила гостья эфира.