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Молодые псковички более ответственно относятся к своему здоровью – гинеколог

Молодые псковички относятся к своему здоровью в плане гинекологии более ответственно, чем женщины старшего поколения. Об этом рассказала заведующая женской консультацией Псковского перинатального центра Ирина Цуканова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

На фото Ирина Цуканова. Фото ПАИ

«Статистика указывает на то, что гинекологическая заболеваемость отмечается у 30-60 % пациенток. На протяжении долгих лет этот уровень не снижается. Между тем, радует, что сейчас молодые девушки 18-25 лет максимально ответственно относятся к своему здоровью. Их обращения к гинекологу всё чаще имеют профилактическую направленность», – заявила гостья эфира.

Также Ирина Цуканова подчеркнула, что с возрастом женщины реже обращаются к гинекологу и во время менопаузы перестают боятся некоторых проблем.

«Риски гинекологических заболеваний есть, и в разные возраста они различны. Ежегодный поход к женскому врачу – залог долгой и здоровой жизни», – заключила специалист.

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