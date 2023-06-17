Совместное посещение гинеколога матерью с дочерью стало трендом в Псковской области

14:45, 17 июня 2023, ПАИ

Совместное посещение гинеколога матерью с дочерью стало положительной тенденцией в Псковской области. Об этом заявила заведующая женской консультацией Псковского перинатального центра Ирина Цуканова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«В отношении здоровья девочек рекомендуется профилактический осмотр гинеколога в три года перед садиком, в шесть лет перед школой, в двенадцать, четырнадцать лет и далее ежегодно. Это поможет врачу более объективно оценить развитие девочки, правильно ли развивается её организм. У ребёнка выработается понимание, что такие осмотры необходимы», – отметила специалист.

Узкоспециализированные доктора – детские гинекологи – осуществляют приёмы в Пскове в детской городской поликлинике и в детской областной клинической больнице. Но подобные осмотры может проводить и обычный гинеколог, уточнила гостья эфира.