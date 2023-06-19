ФОТОРЕПОРТАЖ. Эногастрономическая ярмарка в Пскове. День второй

17 июня в Пскове стартовала ярмарка «Виноград», посвящённая российскому вину, эногастрономии, науке, культуре и искусству. Она продлится по 26 июня. В программе представлено больше 40 брендов российского вина, гастрономическая ярмарка, дегустации вина с сомелье, знакомство с южной кухней, мастер-классы и активности для детей, выступления музыкальных групп, перформансы и многое другое.

Как прошёл второй день ярмарки – в нашем фоторепортаже. Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.