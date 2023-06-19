Москвичка фиктивно зарегистрировала иностранца в Великолукском районе

19:22, 19 июня 2023, ПАИ

Москвичка фиктивно зарегистрировала иностранца на территории Великолукского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 37-летняя безработная жительница Москвы в мае этого года фиктивно зарегистрировала гражданина Таджикистана в Великолукском районе без фактического его пребывания по месту регистрации.

Помимо этого, случай фиктивной регистрации произошёл в Великих Луках. Пенсионерка из Великолукского района фиктивно зарегистрировала в Великих Луках гражданку Таджикистана тоже без фактического её пребывания по месту регистрации.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.