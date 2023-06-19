О финансовой грамотности поговорят на «Серебряном дожде»

13:20, 19 июня 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 19 июня, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семёнова и Сергея Пакреева – управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Владимир Компаниец.

Темы для обсуждения:

На каком уровне находится финансовая грамотность псковичей?

Как научиться экономить или эффективно использовать средства?

Какой эффект даёт псковским организациям использование зарплатных проектов?

Как сейчас банковская система формирует лояльность клиентов?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».