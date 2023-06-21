Буйного соседа жителей дома №10 на улице Народной в Пскове отправили на лечение

17:53, 21 июня 2023, ПАИ

Буйного соседа, на которого в соцсетях пожаловалась жительница дома № 10 на улице Народной в Пскове, отправили на лечение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В результате мониторинга социальных сетей была обнаружена информация об агрессивном поведении жильца дома на улице Народной, 10 в Пскове», – отметили в пресс-службе и добавили, что жительница дома жаловалась на мужчину, который рано утром кричал «всех убью», кидался вещами через выбитые окна своей квартиры и разгромил почтовые ящики в доме.

Полиция зарегистрировала данный факт, и на место выехал участковый, обслуживающий данную территорию. По указанному адресу сотрудник нашёл агрессивного мужчину и доставил его в отдел полиции № 1 «Завеличье», где мужчина продолжил вести себя агрессивно, после чего ему была вызвана карета скорой медицинской помощи для осуществления квалифицированного лечения.

«Сейчас по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут опрошены соседи, а также оценен причиненный им ущерб», – отметили в пресс-службе.

В региональном УМВД подчеркнули, что ранее на мужчину уже поступали заявления и он также ранее проходил квалифицированное лечение.