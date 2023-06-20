ФОТОРЕПОРТАЖ. Эногастрономическая ярмарка в Пскове. День третий

В Пскове продолжает свою работу познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград», посвящённая эногастрономии, науке, культуре и искусству. Она продлится по 26 июня. В программе представлено больше 40 брендов российского вина, гастрономическая ярмарка, дегустации вина с сомелье, знакомство с южной кухней, мастер-классы и активности для детей, выступления музыкальных групп, перформансы и многое другое.

О том, как прошёл третий день ярмарки, – в нашем фоторепортаже. Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.