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Общество

О первом в России псковском Доме культуры мотоциклиста рассказал Александр Бушуев

Первый в России Дом культуры мотоциклиста открыли в Пскове в апреле этого года. Об этом сообщил основатель мотоклуба «Позитивная механика», псковский художник Александр Бушуев в эфире «Псковского телеграма Online».

«Мы привлекаем туда наших людей и друзей из разных городов, проводим концерты и вечеринки», – отметил Александр Бушуев.

Помимо этого, по его словам, в Пскове работает творческий клуб «Феникс».

«Мы в Печорах занимаемся творческим воспитанием молодежи – ребят, которые хотят заниматься музыкой. У нас там четыре музыкальных ансамбля. В Митковицах у нас еще есть небольшая сцена. Там у нас проходят «амбарники» с видом на Мальскую долину. Те музыканты, которые хотят заявить о себе, могут связаться со мной», – подчеркнул Александр Бушуев.

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