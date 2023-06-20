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Общество

Дневник отца-фронтовика принёс псковский пенсионер на приём к Армену Мнацаканяну

Ежемесячный приём граждан провёл в партийной общественной приёмной вице-спикер регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковское областное Собрание депутатов

Жителя Пскова, выпускника исторического факультета Псковского педагогического института Владимира Пулузова на приём к депутату привело желание сохранить память о родителях-фронтовиках. Пенсионер поделился семейной историей и показал уникальные документы домашнего архива, отцовский рукописный дневник военной поры. В расшифрованных записях оказались рассказы очевидца о боях за освобождение территории Псковской области. По словам Владимира Пулузова, значительная часть исторических документов связана со штурмом Кёнигсберга – за участие в этих боях отец был награждён орденом Красного Знамени.

Историк хотел бы лично передать семейный архив в музеи Калининграда и Пскова. Армен Мнацаканян как депутат и как выпускник исторического факультета выразил готовность оказать возможное содействие в организации процесса. Вице-спикер пообещал связаться с директором Псковского музея-заповедника Светланой Мельниковой и с коллегами-однопартийцами в Калининграде.

Военная пенсионерка из Острова Елена Кузнецова пришла на приём к депутату с вопросом о перечне работ, выполненных в ходе капитального ремонта многоквартирного дома в лётном городке.

«Три однотипных дома стоят, во всех по порядку делали капитальный ремонт крыши. В домах, которые делали первым и последним, сделали козырьки над балконами – их всегда сильно заливало. А в нашем доме почему-то нет», - рассказала о проблеме заявительница.

По словам пенсионерки, в управляющей компании, куда она ранее обращалась за разъяснениями, её заверяли, что козырьки над балконами обязательно будут сделаны, но в итоге в сентябре прошлого года работы по замене кровли были приняты, а защищающие от дождя конструкции так и не появились.

«Я завтра еду в Остров, буду встречаться с главой района и спрошу про ваш дом: выясним, в чём там дело, какое было техническое задание. В зависимости от причин будем решать, что делать дальше», - пообещал разобраться в ситуации Армен Мнацаканян. Вице-спикер договорился с посетительницей общественной приёмной созвониться в ближайшие дни.

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