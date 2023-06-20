Семь великолучан получили разряд по велоспорту

16:57, 20 июня 2023, ПАИ

Новые спортивные звания присвоил великолукским велосипедистам комитет по спорту Псковской области. Об этом сообщило издание Luki-News со ссылкой на тренера сборной Псковской области по велосипедному спорту Вячеслава Тарасова.

Так, I спортивный разряд по велоспорту (шоссе) получили Константин Мосолов 2006 года рождения (Великие Луки), Даниил Рассказов 2004 года рождения (Великие Луки), Никита Андреев 2004 года рождения (Великие Луки), Алексей Павлов 2005 года рождения (Великие Луки), Виталий Остренков 2004 года рождения (Великие Луки), Елизавета Слесарева 2007 года рождения (Великолукский район), Екатерина Веселова 2007 года рождения (Великолукский район).