Более 40 медиков наградили в Псковской области

22:23, 20 июня 2023, ПАИ

Более 40 медицинских работников Псковской области наградили по случаю профессионального праздника сегодня, 20 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Награждение состоялось в стенах нового учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета, который был построен за семь месяцев при содействии Минобороны РФ.

«Правительство Псковской области и Минобороны РФ уделяют особое внимание медицинским работникам и развитию системы здравоохранения региона. Мы находимся в новом учебно-лабораторном корпусе — он позволит готовить смену, чтобы вам было легче работать», — обратился к собравшимся губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который сегодня находился с рабочим визитом в Псковской области, поздравил медиков от имени Министерства обороны РФ. «Наше сотрудничество с Псковской областью началось несколько лет назад: в разгар пандемии COVID-19 по обращению губернатора Михаила Ведерникова и по поручению президента РФ мы построили три многопрофильных медцентра в Пскове и Великих Луках. Наше взаимодействие в сфере медицины продолжается. Благодарю вас за самоотверженный труд и вашу помощь. Новый корпус станет частью региональной системы здравоохранения, которая будет помогать в сохранении здоровья жителей Псковской области», — сказал он.

Затем 23 медика получили медали Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения, многолетний труд, а также за профессионализм в период распространения COVID-19. Ещё пятерым специалистам вручили нагрудные знаки к присвоенному почётному знанию «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области». Кроме того, несколько врачей и средний медперсонал удостоены почётных грамот губернатора области и благодарственных писем правительства Псковской области. Военных медиков наградили ведомственными наградами.