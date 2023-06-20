Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 40 медиков наградили в Псковской области

Более 40 медицинских работников Псковской области наградили по случаю профессионального праздника сегодня, 20 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Награждение состоялось в стенах нового учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета, который был построен за семь месяцев при содействии Минобороны РФ.

«Правительство Псковской области и Минобороны РФ уделяют особое внимание медицинским работникам и развитию системы здравоохранения региона. Мы находимся в новом учебно-лабораторном корпусе — он позволит готовить смену, чтобы вам было легче работать», — обратился к собравшимся губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который сегодня находился с рабочим визитом в Псковской области, поздравил медиков от имени Министерства обороны РФ. «Наше сотрудничество с Псковской областью началось несколько лет назад: в разгар пандемии COVID-19 по обращению губернатора Михаила Ведерникова и по поручению президента РФ мы построили три многопрофильных медцентра в Пскове и Великих Луках. Наше взаимодействие в сфере медицины продолжается. Благодарю вас за самоотверженный труд и вашу помощь. Новый корпус станет частью региональной системы здравоохранения, которая будет помогать в сохранении здоровья жителей Псковской области», — сказал он.

Затем 23 медика получили медали Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения, многолетний труд, а также за профессионализм в период распространения COVID-19. Ещё пятерым специалистам вручили нагрудные знаки к присвоенному почётному знанию «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области». Кроме того, несколько врачей и средний медперсонал удостоены почётных грамот губернатора области и благодарственных писем правительства Псковской области. Военных медиков наградили ведомственными наградами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 июня 2023

ФОТОФАКТ. Архитектурная подсветка у бывшего кинотеатра в Пскове

20 июня 2023

Более 40 медиков наградили в Псковской области
20 июня 2023

Аварийный кирпичный фасад дома в Пскове демонтируют
20 июня 2023

В Гдовском районе откроются два новых ФАПа
20 июня 2023

Автобус и внедорожник столкнулись в Великолукском районе
20 июня 2023

Профилактику опасных заболеваний обсудили в правительстве Псковской области
20 июня 2023

Плюсские школьники отправились в лагерь «Курган Дружбы»
20 июня 2023

Пенсионерка на велосипеде пострадала в результате ДТП в Великих Луках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...