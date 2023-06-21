Актуальную карту ливневой канализации составляют в Пскове

09:10, 21 июня 2023, ПАИ

Актуальную карту ливневой канализации составляют в Пскове. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» в Пскове (88.3 FM).

Так, на улице Николая Васильева обнаружили неучтенные ливневые стоки. «Она была заасфальтирована, и её нашли, когда открыли люки, как оказалось, она не была нигде учтена», — ​пояснила Ирина Иванова.

По её словам, неучтенные коммуникации при начале ремонтных работ — не редкость. Городские власти фактически заново формируют актуальные схемы коммуникаций.

Заместитель главы администрации Пскова также назвала причину подтоплений на улице Некрасова: она заключается в узком горлышке ливневой канализации в районе улицы Профсоюзной — именно туда ведёт сток от Некрасова.