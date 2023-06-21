Открыть движение на улице Яна Фабрициуса в Пскове планируют в августе

09:16, 21 июня 2023, ПАИ

Открыть движение на улице Яна Фабрициуса в Пскове планируется в августе. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» в Пскове (88.3 FM).

«Вторая часть ремонта не затягивается. В этом году будет открытие движения, контракт заканчивается, подрядчик работает в срок», – отметила она.

Первый заместитель главы администрации Пскова также добавила, что есть определённые сложности, но они «не сказываются на сроках реализации проекта».