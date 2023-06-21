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Общество

Открыть движение на улице Яна Фабрициуса в Пскове планируют в августе

Открыть движение на улице Яна Фабрициуса в Пскове планируется в августе. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» в Пскове (88.3 FM).

Фото ПАИ

«Вторая часть ремонта не затягивается. В этом году будет открытие движения, контракт заканчивается, подрядчик работает в срок», – отметила она.

Первый заместитель главы администрации Пскова также добавила, что есть определённые сложности, но они «не сказываются на сроках реализации проекта».

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