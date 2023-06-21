Григорий Стороненков станет гостем программы на «Серебряном дожде»

10:51, 21 июня 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 21 июня, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Александра Машкарина станет депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков.

В чём специфика с точки зрения ЖКХ и инфраструктуры избирательного округа № 12? Как и с помощью каких инструментов народному избраннику удаётся организовывать жителей округа? Удалось ли решить проблему с сетями горячего водоснабжения в новых ЖК в Овсище? Какие проекты решают местные ТОСы и сколько их всего на территории округа?

Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».