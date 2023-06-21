Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители округа № 12 в Пскове решают проблемы с помощью общественного совета

Псковичи, проживающие в округе № 12, решают возникающие проблемы в рамках общественного совета. Об этом рассказал депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

На фото Григорий Стороненков. Фото: Андрей Степанов / ПАИ

«Люди разделяют тот посыл, что район общий, задачи общие и решать их должны все вместе. Присутствует конструктивная критика, после которой следуют конкретные предложения. Если есть какие-то проблемы, то стараемся ими поделиться с жителями. Люди активно тянутся, когда чувствуют их сопричастность к решению тех или иных вопросов. Такую атмосферу мы и стремимся создать», – отметил депутат.

По его словам, реализация многих инициатив стала возможна благодаря созданию совета округа. В него входят все председатели совета дома, участники ТОС, активные жители.

«Мы совместно разрабатываем план мероприятий в округе на каждое полугодие, обсуждаем, дополняем, потом публикуем его в соцсетях. План будет легче реализовывать, если он составлен с твоим участием. Инициатива всегда подталкивает к следующему действию – помощи в её реализации», – убеждён гость эфира.

Кроме того, Григорий Стороненков рассказал, что активное участие в жизни округа принимают новые жильцы.

«Люди знакомятся с председателем совета дома, депутатом, его командой и с удовольствием включаются в общую работу. Так, в этом году из нового дома на субботник вышло около 50 человек. В той атмосфере, которая создана, думаю, нельзя оставаться в стороне», – подчеркнул депутат Псковской городской Думы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 июня 2023

В Печорах ремонтируют тротуары
21 июня 2023

Благоустройство Детского парка в Палкино продолжается

21 июня 2023

Дополнительный миллион рублей получит Пыталовский район по программе ФКГС
21 июня 2023

Григорий Стороненков: Проблема с сетями горячего водоснабжения в Овсище будет решена к концу года
21 июня 2023

ФАП в деревне Родовое обслуживает 500 местных жителей
21 июня 2023

«Огненную картину войны» создали в Пскове
21 июня 2023

Юнармейцу из Струго-Красненского района вручили медаль
21 июня 2023

В новой модульной бане в Пыталово по просьбам жителей заменят печь

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...