Жители округа № 12 в Пскове решают проблемы с помощью общественного совета

21:14, 21 июня 2023, ПАИ

Псковичи, проживающие в округе № 12, решают возникающие проблемы в рамках общественного совета. Об этом рассказал депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Люди разделяют тот посыл, что район общий, задачи общие и решать их должны все вместе. Присутствует конструктивная критика, после которой следуют конкретные предложения. Если есть какие-то проблемы, то стараемся ими поделиться с жителями. Люди активно тянутся, когда чувствуют их сопричастность к решению тех или иных вопросов. Такую атмосферу мы и стремимся создать», – отметил депутат.

По его словам, реализация многих инициатив стала возможна благодаря созданию совета округа. В него входят все председатели совета дома, участники ТОС, активные жители.

«Мы совместно разрабатываем план мероприятий в округе на каждое полугодие, обсуждаем, дополняем, потом публикуем его в соцсетях. План будет легче реализовывать, если он составлен с твоим участием. Инициатива всегда подталкивает к следующему действию – помощи в её реализации», – убеждён гость эфира.

Кроме того, Григорий Стороненков рассказал, что активное участие в жизни округа принимают новые жильцы.

«Люди знакомятся с председателем совета дома, депутатом, его командой и с удовольствием включаются в общую работу. Так, в этом году из нового дома на субботник вышло около 50 человек. В той атмосфере, которая создана, думаю, нельзя оставаться в стороне», – подчеркнул депутат Псковской городской Думы.