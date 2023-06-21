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Общество

Григорий Стороненков: Проблема с сетями горячего водоснабжения в Овсище будет решена к концу года

Проблему с сетями горячего водоснабжения в новых ЖК в Овсище удастся решить к концу этого года. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

На фото Григорий Стороненков. Фото: Андрей Степанов / ПАИ

«На сегодняшний день используются два источника водозабора – открытый из реки Великой и подземный источник. Далее вода смешивается. Вода из подземного водозабора заходит в город через улицу Леона Поземского, поэтому фактически мы первые получаем неразбавленную, жёсткую воду», – отметил депутат.

По его словам, вода из подземного водозабора имеет около шести единиц жёсткости, в то время как из открытого – около трёх.

«В многоквартирных домах начало происходить закупоривание труб из-за осадка. В тех домах, где возникали острые проблемы, заменялись стояки, где-то были установлены локальные станции водоочистки, где-то осуществлялась промывка труб. Этот вопрос пока решён. К концу года должна быть сдана в эксплуатацию станция умягчения воды», – заключил Григорий Стороненков.

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